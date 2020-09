Economia Primeiro voo internacional do aeroporto de Goiânia deve trazer delegação do Santos; confira detalhes O Santa Genoveva receberia seu primeiro voo internacional, vindo de Buenos Aires, na Argentina, no dia 24 de agosto, mas a viagem foi cancelada

O aeroporto de Goiânia, Santa Genoveva, tem agendado, mais uma vez, seu primeiro voo internacional. O marco, ao que tudo indica, será da empresa Gol, que deve fretar um voo da delegação de futebol do Santos de Assunção, no Paraguai, para a capital goiana. Conforme o agendamento, o avião a ser utilizado no voo GOL 9631 será um Boeing 737-800. A previsão é que ele po...