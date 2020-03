Economia ‘Primeiro tem que preservar a vida, depois a economia’, afirma Henrique Meirelles O secretário da Fazenda de São Paulo negou ainda em entrevista ao Valor Econômico a tese de que o Estado mínimo tenha caído por terra e defendeu a necessidade de manutenção da austeridade fiscal e do teto e gastos

O ex-ministro da Fazenda e atual secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo Henrique Meirelles afirmou em entrevista ao Valor Econômico que a prioridade, agora, é a crise de saúde pública e a preservação de vidas. Por isso segundo ele, o governo federal precisa, sim, aumentar gastos, investir o colchão do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica F...