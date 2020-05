Economia Primeiro lote da restituição do IR é pago nesta sexta-feira (29) Nessa primeira parcela, receberão o dinheiro quem se enquadra nas prioridades legais: idosos, pessoas com deficiência física ou intelectual ou moléstia grave

Nesta sexta-feira (29), a Receita Federal faz o pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2020. Nessa primeira parcela, receberão o dinheiro quem se enquadra nas prioridades legais: idosos, pessoas com deficiência física ou intelectual ou moléstia grave. Segundo a Receita, mais de 901 mil contribuintes serão beneficiados com a restituição no...