Economia Primeira parcela do IPVA para veículos com placa final 4 vence nesta sexta-feira (05) Hoje também vence a segunda parcela para final 3 e terceira parcela ou cota única para o final 2

Atenção motoristas! A primeira parcela do IPVA para veículos com placa final 4 vence nesta sexta-feira (05). Hoje também vence a segunda parcela para final 3 e terceira parcela ou cota única para o final 2. Os boletos são entregues no endereço em que o veículo está cadastrado para oferecer maior comodidade aos proprietários, que devem estar atentos ao Calendário de Lic...