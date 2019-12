Economia Primeira mulher a presidir TST defende que licença-maternidade seja compartilhada entre pais e mães Ministra reconhece, porém, que implementação dessa política seria muito custosa; para ela, programa Verde Amarelo não é iniciativa que reduz direitos

Primeira mulher eleita presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a ministra Maria Cristina Peduzzi afirma que a última barreira para que homens e mulheres tenham tratamento equânime no mercado de trabalho é a licença depois do nascimento dos filhos. Ela sugere que, assim como é permitido em outros países, o tempo de afastamento dos p...