Economia Primeira eletrovia do Centro-Oeste será em trecho da BR-060 entre Goiânia e Brasília Unidades do restaurante Jerivá receberão os primeiros pontos de recarga de carros elétricos, que será gratuita

O trecho da rodovia BR-060 entre Goiânia e Brasília será a primeira eletrovia do Centro-Oeste, com pontos para recarga de carros elétricos. Os dois primeiros pontos, instalados nas unidades do restaurante Jerivá, localizados nos dois sentidos da rodovia, serão inaugurados neste sábado. Com o início da operação para recarga, que será gratuita, os proprietários de veículos e...