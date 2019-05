Economia Previsão de crescimento do PIB cai pela 13ª semana consecutiva Na última semana, o aumento estimado para as atividades econômicas do país estava em 1,24%. Há 4, estava em 1,7%

O mercado derrubou pela 13ª semana consecutiva a projeção do PIB (Produto Interno Bruto) para 2019. O Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (27) mostra que os economistas esperam que a economia brasileira cresça 1,23% no ano. Na última semana, o aumento estimado para as atividades econômicas do país estava em 1,24%. Há 4, estava em 1,7%. O cres...