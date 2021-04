Economia Previsão é de que número de demitidos chegue a 10 mil

Com a publicação do último decreto da Prefeitura de Goiânia, muitas empresas já estão dando férias ou fazendo redução de jornada e salários dos funcionários. O presidente do Sindicato Intermunicipal dos Empregados no Comércio Hoteleiro de Goiás, Marlos Luz, estima que o número de trabalhadores demitidos possa chegar a 10 mil nos próximos dias. “Estamos no sufoco aqui. Muitos...