Economia Previdência sai 'com governo ajudando ou atrapalhando', afirma Maia Em Nova York, presidente da Câmara ressaltou ser preciso resolver problemas de todos os impostos no País, com uma reforma tributária abrangente e simplificadora e defendeu importância de setor privado

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou, nesta quarta-feira, 15, que avisou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que eles farão a reforma da Previdência Social "com o governo ajudando ou atrapalhando, com ou sem redes sociais". Em evento do Lide em, Nova York, Maia disse que, em conversa o ministro da Economia, Paulo Guede...