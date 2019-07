Economia Previdência: relator mantém idade mínima de servidores federais na Constituição O voto complementar também atendeu a demanda dos policiais ao garantir que a pensão integral por morte seja paga em todos os casos relacionados com o trabalho

O voto complementar do relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), mantém na Constituição Federal os parâmetros para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos federais. A primeira versão do relatório de Moreira, apresentada no dia 13 de junho, remetia a definição desses parâmetros para lei ordinária. Já os parâmetros para a apos...