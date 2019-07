Economia Previdência: Estados poderão aprovar idade diferenciada a agentes e policiais A primeira versão do relatório autorizava os entes a aprovarem regras diferenciadas apenas para servidores com deficiência e professores

O voto complementar do relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), aumentou o rol de categorias de servidores públicos nos Estados e municípios que poderão ter idades mínimas e tempos de contribuição diferenciados para se aposentarem.A primeira versão do relatório de Moreira, apresentada no dia 13 de junho, autorizava os entes a aprovarem le...