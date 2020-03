O presidente do Santander Portugal (ainda conhecido no país como Santander Totta), António Vieira Monteiro, morreu nesta quarta-feira, 18, segundo a imprensa local. Ele estava em quarentena e faleceu no hospital Curry Cabral, em Lisboa, depois de ser infectado com a covid-19. O Santander ainda não fez nenhum comunicado oficial sobre o falecimento de seu principal executivo em Portugal.