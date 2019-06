Economia Presidente do Ipasgo diz que reajuste está dentro da lei e descarta mudanças no plano Em entrevista ao POPULAR, Sílvio Fernandes responde dúvidas sobre o aumento de 21,56% da taxa de contribuição dos agregados

Em entrevista ao POPULAR na manhã desta quinta-feira (12), transmitida ao vivo pela página do Facebook do jornal, o presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) defendeu que o reajuste na taxa de contribuição dos agregados ao plano de saúde dos servidores de 21,56% foi feito conforme a lei e disse que a cobrança com o acréscimo j...