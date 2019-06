Economia Presidente do IBGE diz que corte do censo "não tem volta, é página virada" Para ela, a decisão de alguns funcionários entregarem seus cargos diante da decisão de reduzir o número de perguntas do censo em cerca de 25% é compreensível

A presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Suzana Guerra, disse nesta sexta-feira, 7, que a redução do questionário do censo, objeto de polêmica nos últimos dias, "não tem volta, é página virada". Para ela, a decisão de alguns funcionários entregarem seus cargos diante da decisão de reduzir o número de perguntas do censo em cerca de 25...