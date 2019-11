Economia Presidente do conselho do BNDES prevê dólar a R$ 4 no ano que vem Carlos Tadeu não vê necessidade de interferência do Banco Central vendendo dólar

O dólar deve se manter no patamar de R$ 4 no próximo ano, segundo expectativa do presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Thadeu de Freitas. Na avaliação do economista, o valor do dólar está bom para o comércio exterior. “Hoje, o Brasil está bem. A inflação está baixa e a alta do dólar vai tr...