Economia Presidente da Petrobras nega interferência do governo no preço do diesel Segundo Roberto Castello Branco, o presidente da República apenas alertou que o aumento poderia desencadear insatisfação dos caminhoneiros

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou hoje (15) que a decisão de suspender o reajuste do óleo diesel foi empresarial, e não uma determinação do governo. O dirigente da petroleira passou a tarde reunido, no Palácio do Planalto, com ministros do governo, para discutir a política de preços de combustíveis e o tabelamento do frete para caminhoneiros. S...