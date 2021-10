Economia Presidente da Petrobras diz que empresa não controla preços dos combustíveis Presidente da estatal afirma haver uma “caça ao bode expiatório” pela alta dos preços

O general Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, afirma que as críticas a estatal é uma espécie de “caça ao bode expiatório” pelo preço dos combustíveis. Ele diz, no entanto, que a empresa não controla o preço da gasolina e do diesel. “O fortalecimento do dólar em âmbito global e, em especial, no Brasil, tem alavancado os preços das commodities e incr...