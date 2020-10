Economia Presidente da Huawei diz que banimento fará Brasil demorar mais para ter 5G Baocheng afirma que, sem a empresa, evolução da tecnologia demoraria até quatro anos para ser iniciada

No Brasil há seis anos, Sun Baocheng, 43, é apaixonado pelas belezas naturais do país, pela caipirinha de limão e pelo churrasco. A familiaridade com a cultura local deu um empurrão para que, neste ano, ele assumisse o comando da Huawei, gigante global de equipamentos de rede de telefonia e internet, aceitando um dos maiores desafios desde que a companhia se ins...