Economia Presidente da Fecomércio diz que fará denúncia contra Enel por problemas no fornecimento de energia De acordo com o presidente, a medida é necessária diante das dificuldades enfrentadas pelo setor com os problemas de distribuição de energia elétrica no Estado

Marcelo Baiocchi afirmou hoje que foi contratada uma consultoria especializada para fazer levantamentos técnicos do serviço prestado pela empresa em Goiás O presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiocchi, disse nesta quarta-feira (8) que foi contratada uma consultoria especializada para fazer levantamentos técnicos do serviço presta...