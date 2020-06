Economia Presidente da Fecomércio cobra contribuição do poder público Proposta de isolamento intermitente é vista com preocupação pela entidade e traz questionamentos sobre relações de trabalho, segundo Marcelo Baiocchi

"Isolamento não pode ser a única ação do poder público contra a pandemia", critica o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, sobre a proposta anunciada nesta segunda-feira (29) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) de fechar atividades não essenciais por 14 dias para liberar por outros 14 dias. Em vídeo ...