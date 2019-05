Economia Presidente da CNC diz que governo precisa conhecer o Sistema S José Roberto Tadros evita “previsão apocalíptica”, mas alerta que corte de verbas terá como reflexo demissões e fechamento de escolas

O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, criticou, durante visita a Goiânia ontem, a falta de diálogo da equipe econômica do governo federal com representantes do Sistema S no que se refere às ameaças de cortes financeiros no setor. “Abrimos todas as formas de diálogo possíveis. Não fomos chamados para c...