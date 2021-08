Economia Presidente da Adial, Otávio Lage é o novo bilionário goiano, aponta Forbes Patrimônio do empresário chega a R$ 1,16 bilhão; a fonte da fortuna é a empresa Jalles Machado, da qual a família Siqueira é a principal acionista

O presidente do conselho da Associação Pró-desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), Otávio Lage de Siqueira Filho, é um dos 40 novos bilionários brasileiros, de acordo com levantamento da Revista Forbes. O patrimônio do empresário, que tem hoje 65 anos de idade, chega a R$ 1,16 bilhão. Com isso, ele ocupa a 296ª posição no ranking dos bilionários do Brasil. A fonte ...