O Dia dos Namorados será comemorado nesta quarta-feira (12) e para encontrar a melhor opção para o (a) amado (a), o Procon Goiás realizou uma pesquisa entre os dias 31 de maio e 7 de junho, em 24 estabelecimentos de Goiânia, como perfumarias, floriculturas e lojas de eletroeletrônicos.

Entre os 61 produtos analisados, a maior variação, de 235%, foi do preço do barbeador elétrico GSH 860 encontrado de R$ 199 a R$ 399 de um estabelecimento para outro. O tradicional buquê de flores nacionais, por exemplo, pode ser encontrado com diferença de 37,5%, entre R$ 80 e R$ 110, e o vaso de gérberas com variação de 150%, entre R$ 18 e R$ 45.

Quem quer deixar o (a) companheiro (a) mais cheiroso, se pesquisar, vai achar uma diferença de até 33% nos perfumes, como a fragrância masculina Calvin Klein – 100 ml, com o menor preço em R$ 269,90 e o maior, em R$ 361. A menor diferença do levantamento em geral (0,23%) ficou para três perfumes femininos. O Lady Million de 50 ml da marca Paco Rabane é um deles (R$ 399 para R$ 399,90).

Também houve produtos cujos preços ficaram estáveis como o secador de cabelo profissional da marca Gama – R$ 139,90. No entanto, na comparação do preço médio de 2018 para 2019, o salto foi de 133,21%. Já a redução mais acentuada (-42%) foi em relação à prancha com base de cerâmica da marca Gama que em 2018 estava à venda pelo preço médio de R$ 209,60 que, atualmente, caiu para R$ 121,56.

Dicas do Procon Goiás

É preciso considerar que os preços coletados refletem a realidade no momento da visita dos técnicos do órgão e podem sofrer alterações com a proximidade do Dia dos Namorados.

Troca : Antes de comprar o produto, o consumidor deve perguntar se o lojista faz a troca, que não é obrigatória. O lojista deverá fornecer por escrito esta “garantia”, na etiqueta ou cupom fiscal, além de informar a data limite para realizar a troca. Caso esse prazo não seja cumprido, o consumidor poderá escolher entre a devolução do valor pago ou a troca do produto. Por isso, é muito importante pedir para que seja feito o teste do produto ainda dentro da loja.

Regras para pagamento em cheque ou cartão de crédito: A única forma de pagamento que não pode ser recusada é em dinheiro. No caso de outras formas de pagamento, não pode haver restrições como tempo mínimo de abertura de conta corrente para aceitação do cheque ou valor mínimo para uso do cartão.

O estabelecimento pode exigir um cadastro e consultas, para aceitar o cheque. Vale lembrar que no caso de pagamento com cartão, o estabelecimento poderá cobrar preços diferenciados, desde que tal informação seja fornecida previamente ao consumidor de forma clara, precisa e ostensiva, e não induza o consumidor a erro.

Regras para compra fora do estabelecimento

Em todas as compras realizadas fora do estabelecimento comercial (internet, telefone, residência, catálogo postal, etc), o consumidor tem o direito de se arrepender da compra em até sete dias. Esse prazo é contado a partir da assinatura do contrato (no caso de contratação de serviços) ou da entrega do produto. Contudo, ao exigir esse direito, documente toda a devolução e qualquer valor que já tenha sido pago. Só assim o consumidor conseguirá a restituição.

Veja abaixo algumas dicas para a escolha de determinados presentes:

Flores e cestas de café da manhã: Ao optar por flores, questione se há taxa de entrega e quais os tipos de embalagens e estilos dos arranjos disponíveis, pois esses itens fazem diferença no preço final. Procure saber a quantidade de itens, tipos e marcas dos produtos e peça por escrito o que foi combinado como data e horário de entrega, tipo de flores/cesta, valores e condições de pagamento.

Perfumes e cosméticos: A embalagem de produtos nacionais e também de importados deve conter as informações sobre a mercadoria em língua portuguesa. Instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante/importador também devem ser observadas.

Clique aqui para acessar a planilha de perfumes importados.

Clique aqui para acessar a planilha de flores e cestas.

Clique aqui para acessar a planilha de eletroeletrônicos.

Clique aqui para acessar o relatório.