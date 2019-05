Economia Presente para o Dia das Mães pode variar até 206%, aponta Procon Goiás Vendas para a data devem registrar um aumento de 3,8%, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

Neste Dia das Mães a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), acredita que as vendas devem subir 3,8% em relação a mesma data de 2018 e segundo pesquisa do Procon Goiás, realizada em 22 estabelecimentos de Goiânia, entre os dias 24 de abril e 6 de maio, os preços dos presentes podem variar até 206%, como é o caso da panela de pressão d...