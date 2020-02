Economia Preocupações com coronavírus levam dólar a nova marca recorde de R$ 4,30 Nas casas de câmbio, moeda americana encosta em R$ 4,50

O dólar voltou a subir e encostou em novos níveis recordes ante o real nesta sexta-feira, 7, chegando aos R$ 4,3011 (+0,37%) na cotação máxima desta manhã do mercado à vista, respondendo à persistente valorização da moeda americana no exterior em meio a preocupações retomadas com a disseminação do coronavírus e após dados de atividade piores que o esperado na Alemanha e...