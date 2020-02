Economia Preocupação com coronavírus faz dólar bater novo recorde histórico, a R$ 4,3574 Em 12 sessões de fevereiro, a moeda estadunidense caiu somente em quatro, duas delas com leilões extraordinários do Banco Central

O dólar voltou a fechar em nível recorde, em novo dia de fortalecimento generalizado da moeda americana no mercado internacional. As preocupações com o coronavírus se ampliaram após a gigante de tecnologia Apple alertar que não vai conseguir cumprir metas de vendas por conta dos efeitos na cadeia produtiva de tecnologia. Bancos seguiram cortando projeções de crescimento e...