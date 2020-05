Economia Prefeituras goianas e Caixa tomam medidas para reduzir filas na busca do auxílio emergencial Tendas e cadeiras diante das agências e atendimento agendado visam diminuir aglomerações na busca do auxílio emergencial de R$ 600

Os problemas causados pelas longas filas de brasileiros em busca do auxílio emergencial de R$ 600 levaram prefeituras de municípios da Região Metropolitana de Goiânia e a própria Caixa Econômica Federal a tomarem medidas que ofereçam mais segurança e conforto a essas pessoas. Entre as ações adotadas, estão a instalação de tendas e cadeiras, a demarcação de lugares com distan...