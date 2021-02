Economia Prefeituras goianas avaliam licitações via novo marco do saneamento Possibilidade de investimento privado, falta de planos e 80 contratos já vencidos com a Saneago ampliam pressão por mudanças

O novo marco legal do saneamento básico, sancionado no ano passado, começa a movimentar discussões nas prefeituras goianas. Isso pela possibilidade que trouxe de licitações para investimento privado na área e pela responsabilidade agora direcionada aos prefeitos. A Saneago atende 226 municípios. Porém, 80 deles estão com contratos vencidos, o que deve ampliar a press...