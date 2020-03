Economia Prefeituras anunciam medidas fiscais para reduzir efeitos da crise Municípios prorrogam prazo de pagamento de impostos como IPTU, ITU e ISS, diminuem porcentual de tributos e avaliam outras ações

Prefeituras de municípios da Região Metropolitana de Goiânia estão anunciando medidas fiscais para ajudar suas populações e empresas a enfrentarem os reflexos econômicos do isolamento social por conta do coronavírus. Entre os benefícios, estão a prorrogação do vencimento e impostos, como Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Ser...