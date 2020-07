Economia Prefeitura permite a reabertura de academias e restaurantes em Aparecida de Goiânia Estabelecimentos poderão funcionar a partir desta quinta-feira (16) com 30% da capacidade

A partir desta quinta-feira (16), academias, restaurantes e praças de alimentação dentro de shoppings poderão retomar as atividades em Aparecida de Goiânia, desde que respeitem o escalonamento regional por macrozonas. A Prefeitura informou que a reabertura se tornou viável após a volta do município ao cenário de risco moderado (amarelo) no enfrentamento à Covid-19. A admini...