Economia Prefeitura nega pedido de flexibilizar decreto Com decisão do Comitê de Crise, representantes de 45 segmentos alegam situação insustentável e comerciantes da Feira Hippie planejam manifestação na próxima segunda

A decisão do Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia, que negou o pedido de 45 segmentos econômicos para flexibilizar o decreto de isolamento social do governo do Estado que visa evitar a proliferação do coronavírus, deixou os empresários indignados. Eles afirmam que a situação ficou insustentável, depois de mais de 40 dias de interrupção das atividades. Feirantes d...