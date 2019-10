Economia Prefeitura em Tocantins abre concurso público com quase 600 vagas e salário de até R$ 13,8 mil O edital prevê que 151 vagas ofertadas são para preenchimento imediato; inscrições seguem até o dia 1º de dezembro

A prefeitura de Colinas (TO), a cerca de 280 quilômetros de Palmas, abriu concurso público para preencher 598 vagas, das quais 151 são para início imediato. As demais são destinadas para o cadastro de reserva. Conforme o edital, os salários variam entre R$ 998 e R$ 13.845,98, a depender do cargo. Existem chances para auditor fiscal, assistente social, médico, engenheiro...