Economia Prefeitura do Rio de Janeiro espera 2,8 milhões de pessoas no réveillon de Copacabana Segundo governador do Rio, o evento vai custar R$ 10 milhões

Na noite da virada do ano de 2019 para 2020 na Praia de Copacabana terá uma festa com 16,9 toneladas de fogos, distribuídas em dez balsas, numa queima de 14 minutos sincronizada com trilha sonora exclusiva, o chamado show piromusical. O esquema operacional para o réveillon na cidade foi apresentado hoje (26) pela prefeitura. O governador do Rio...