Prefeitura de Senador Canedo abre concurso público com mais de 3 mil vagas

A Prefeitura de Senador Canedo divulgou concurso público com 3,6 mil vagas em cargos de todos os níveis. Do total, 1.232 são para contratações imediatas e 2.421 para formação de cadastro de reserva. A remuneração, dependendo do cargo, varia entre R$1.013,94 e R$3.160,16. Já o período de inscrição tem início no dia 9 de setembro e segue até 10 de outubro. As tax...