A Prefeitura de Rio Verde lançou no último dia 25, o site Da Feira Delivery, para que os feirantes do município possam se manter nesse período de quarentena. A nova ferramenta permite que as pessoas escolham os produtos e conversem diretamente com o feirante, em seguida recebam as compras em casa realizando o pagamento na entrega.

A plataforma integra os participantes da Associação cadastrada junto à Secretaria Municipal de Agricultura de Rio Verde, que é a responsável pelo funcionamento da ferramenta. Já no primeiro dia foram vendidos mais de 200 itens pela iniciativa.

As feiras livres estão suspensas no mínimo até dia 4 de abril, quando finalizará o decreto estadual que proibiu eventos que aglomerem pessoas por conta do contágio e transmissão do novo coronavírus (Covid-19).