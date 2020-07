Economia Prefeitura de Rialma abre inscrições para concurso público Há vagas disponíveis para candidatos que concluíram ensinos fundamental, médio e superior. Inscrição vão até 10 de agosto

Estão abertas as inscrições para concurso público da Prefeitura de Rialma, município do Vale do São Patrício, a 170 km de Goiânia. O certame irá preencher 109 vagas do quadro permanente da administração da localidade e também o cadastro de reserva. Os salários previstos vão de R$ 1.045,00 a R$ 8 mil. O concurso será realizado pelo Centro de Seleção da Universidade Federal d...