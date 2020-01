Economia Prefeitura de Mineiros publica concurso público com 1.556 vagas e salário de até R$ 9,9 mil Inscrições, somente pela Internet, estarão abertas a partir do dia 20 de fevereiro

A Prefeitura de Mineiros, cidade a mais de 420 quilômetros de Goiânia, publicou nesta segunda-feira (20) concurso público para o preenchimento de 1.556 vagas, sendo 389 delas para o preenchimento imediato no quadro permanente de servidores do Executivo Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). As outras 1.167 oportunidades são destinadas para o cadastro de ...