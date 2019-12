Economia Prefeitura de Ivolândia abre inscrições para concurso público nesta segunda (16) com 226 vagas Oportunidades são para nível fundamental, médio, técnico e superior

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ivolândia (GO) serão abertas na próxima segunda-feira (16). Os interessados devem se inscrever pelo site do ITEC até 6 de janeiro. Ao todo, serão disponibilizadas 226 vagas, sendo 38 para início imediato. As oportunidades são para nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 954 à R$ 1.451. ...