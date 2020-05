Economia Prefeitura de Goiânia vai ampliar flexibilização do comércio Em reunião extraordinária, Comitê de Crise municipal define que ainda não é possível retorno total das atividades não essenciais com segurança e marca nova discussão com empresários

Atualizada às 18h47 de 27/05/2020 O Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia realizou na manhã desta quarta-feira (27) reunião extraordinária sobre medidas de prevenção ao coronavírus na capital. Em pauta, estava a possível flexibilização do decreto municipal para reabertura do comércio e atividades não essenciais. A reabertura total foi, novamente, negada por c...