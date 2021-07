Economia Prefeitura de Goiânia reduz restrições para bares, restaurantes, comércio e cultura Paço anuncia a maior flexibilização de atividades econômicas desde março de 2020 e a reabertura de teatros e cinemas

As atividades econômicas e culturais na capital terão a maior flexibilização de funcionamento desde o início da pandemia da Covid-19. Ontem, depois de se reunir por mais de duas horas com representantes do setor empresarial, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou a redução de várias restrições, como a ampliação do horário de funcionamento para empresas dos set...