Economia Prefeitura de Goiânia recorre da liminar que suspendeu reabertura de comércio Procuradoria-Geral do Município deve entrar com recurso ainda nesta segunda-feira (22)

A prefeitura de Goiânia irá recorrer da decisão liminar da Justiça goiana que suspendeu o decreto do prefeito Iris Rezende (MDB) que permitia a retomada do comércio a partir de hoje. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (22) e o recurso será protocolado pela Procuradoria-Geral do Município ainda hoje. Ontem, o juiz plantonista Claudiney Alves de Mel...