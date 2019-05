Economia Prefeitura de Goiânia prorroga inscrições de processo seletivo com mais de 660 vagas Vagas são para o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Esporte; jornadas de trabalho vão de 30 a 60 horas semanais e as remunerações variam de R$ 1.027,50 a R$ 4.788,64

A Prefeitura de Goiânia prorrogou as inscrições para o processo seletivo simplificado para substituição de servidores efetivos dos cargos do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Com a alteração, os interessados podem se inscrever até o dia 27 de maio, pelo site da Prefeitura. A substituição são de servidores efetivos dos cargos afastados tempora...