A Prefeitura de Goiânia flexibilizará, a partir desta quinta-feira (22), o último decreto que restringiu as atividades econômicas na capital. Durante uma reunião na tarde de hoje com empresários, foi anunciado que a principal alteração será a permissão para a abertura do comércio não essencial já no próximo final de semana. A reportagem apurou que as feiras livres, que funcionam no sábado e domingo, também têm permissão para voltar a funcionar. Um novo decreto com as alterações do anterior será publicado em breve.

Os horários de funcionamento devem ser os mesmos permitidos atualmente ao longo da semana: lojas de rua, das 9 às 17 horas, e shoppings das 10 às 22 horas. O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado (Acieg), Rubens Fileti, informa que o novo decreto também deve liberar shows ao vivo nos bares e restaurantes.

Segundo ele, a decisão da Prefeitura é resultado de uma retração nos números da pandemia, como a taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria, graças também a uma parceria do setor privado. "Os empresários estão acompanhando de perto e ajudando no cumprimento dos protocolos, inclusive criando canais de denúncias de aglomerações. Todos estão mais intoloerantes com este tipo de coisa, que eleva a contaminação". O novo decreto terá validade até a próxima quarta-feira.

O prefeito Rogério Cruz determinou que fossem realizados estudos de viabilidade para contemplar os setores. “Reconhecemos que muitos negócios têm mais movimento aos fins de semana. E entendendo que os empresários estão inteiramente comprometidos com o combate ao coronavírus e que vivemos um momento de estabilidade, decidimos dar esta contribuição à economia da nossa cidade”, destacou o prefeito.

O secretário de Governo, Arthur Bernardes ressaltou que a decisão foi baseada em estudos técnicos, o que possibilita a flexibilização. “A análise constante dos dados epidemiológicos nos possibilitaram flexibilizar este decreto, que contempla muitas das reivindicações. Os índices começam a nos mostrar que a gente tem uma relativa segurança para fazer essa reabertura, mas não de forma plena", enfatizou o secretário, ao cobrar dos empresários atenção para que ajudem o poder público na fiscalização de irregularidades.

Para o presidente do Fórum Empresarial, Marcelo Baiocchi, é fundamental o modelo atual na Prefeitura, que é o diálogo. "Vocês trazem com tanta clareza que, mesmo na hora de fechar, vocês terão o nosso apoio também”, sublinhou. Sandro Mabel, presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), disse que o prefeito teve a coragem de conversar, negociar e entender as dificuldades de cada setor. "A prefeitura sempre foi muito responsável e sensível aos empresários”, afirmou.