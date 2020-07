Economia Prefeitura de Goiânia decide liberar feiras especiais a partir de 21 de julho A minuta esclarece que para a reabertura deverão ser obedecidos os critérios e protocolos de funcionamento a serem estabelecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia e pela Secretaria Municipal de Saúde

Jornal O Popular teve acesso a minuta do decreto municipal de reabertura do comércio e serviços a ser assinado nesta segunda-feira (13) pelo prefeito Iris Rezende (MDB). A Prefeitura de Goiânia decidiu autorizar a reabertura das feiras especiais a partir do dia 21 de julho bem como do Mercado Central, localizado na Rua 4-A, e do Aberto, na Avenida Paranaíba. 🔘 ...