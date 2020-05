Economia Prefeitura de Goiânia apresenta plano para reabertura de atividades comerciais Retorno do comércio será de forma gradativa e o ritmo ditado pelo cumprimento de regras e situação epidemiológica na capital; Fátima Mrué não descarta maior rigidez caso o cenário se agrave

O retorno das atividades não essenciais vai ter início na segunda-feira (1º) em Goiânia, após mais de dois meses de suspensão. A reabertura do comércio será gradativa e só terminará com o fim da pandemia do novo coronavírus, segundo a secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué. O que vai determinar o ritmo disso será o cumprimento das regras e a situação epidemiológica ...