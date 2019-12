Economia Prefeitura de Formosa abre processo seletivo com 240 vagas e salário de até R$ 2,9 mil Outras 849 vagas são voltadas para o cadastro reserva

Um processo seletivo foi aberto pela Prefeitura de Formosa para preencher 20 vagas com contratação imediata com remuneração entre R$ 998 e R$ 2,9 mil e outras 849 vagas para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2020 pela internet, por meio do site ...