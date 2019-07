Economia Prefeitura de Cristalina abre inscrições com 810 vagas para diferentes níveis As remunerações variam de R$ 969,54 a R$ 3.992,00, com cargas horárias entre 20h e 40h semanais

A Prefeitura de Cristalina está com inscrições abertas para processo seletivo com 810 vagas (179 efetivas e 631 de cadastro reserva) para as secretarias de Administração, Meio Ambiente e Saúde. Organizado pelo Instituto Quadrix, as oportunidades são para cargos de nível fundamental incompleto – Auxiliar de Serviços Gerais, Contínuo e Vigia; fundamental completo: Recepc...