Economia Prefeitura de Aparecida de Goiânia pode endurecer regras

No Aparecida Shopping, o movimento estava mais tranquilo, com exceção da fila na entrada da loja da rede o Boticário. O centro de compras garante que também cumpre todos os protocolos de segurança à risca, como aferição de temperatura nas entradas e higienização da mãos, aumento de pontos de álcool em gel 70%, marcações no piso com distanciamento de um metro de distân...