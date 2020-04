Economia Prefeitura de Anápolis prorroga prazo para o pagamento do IPTU e ITU Os contribuintes do município ganharam mais 90 dias para usufruírem do desconto

A Prefeitura de Anápolis anunciou que vai prorrogar o prazo para pagamento à vista do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU) por 90 dias. Com isso, a data limite para fazer o pagamento com o desconto de 10% passa para o dia 13 de julho. Mas, de acordo com o programa Contribuinte Legal, criado pela administração municipal, se e...