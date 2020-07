A Prefeitura da Cidade de Goiás abriu edital para concurso público com 209 vagas para 18 cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 3.140,00. As inscrições podem ser feitas de 27 de julho a 17 de agosto de 2020 e variam de R$ 60,00 a R$100,00. O processo é organizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), através do seu Centro de Seleções.

Os cargos de nível fundamental são: Auxiliar de Saúde Bucal, Motorista, Motorista de Ambulância, Agente de Limpeza Urbana, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeiro e Trabalhador Braçal.

Os cargos de ensino médio são: Agente Administrativo, Agente Fiscal de Obras, Posturas, Ambiental, Trânsito e Transportes, do Consumidor e Outros Serviços, Agente Fiscal de Tributos, Agente Fiscal Sanitário, Avaliador de Imóveis, Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.

Os cargos de nível superior são: Arquiteto Urbanista, Assistente Social, Enfermeiro e Professor P-III.

A carga de trabalho é de 30 a 40 horas semanais.

A prova objetiva escrita deve ser aplicada no dia 27 de setembro de 2020. A homologação final está prevista para sair no dia 23 de dezembro de 2020, caso não tenha alterações. O prazo de validade é de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez.

Link para a página da Prefeitura com as publicações sobre o concurso:

www.prefeituradegoias.go.gov.br/edital-01-2020-concurso-publico/

Link para o portal do Centro de Seleção da UFG:

https://centrodeselecao.ufg.br/2020/concurso-cidade-goias/